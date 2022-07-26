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Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего чиновника Минкульта поступило в суд

Дело экс-чиновника Минкульта Мазо, обвиняемого в хищении 900 млн рублей, поступило в суд

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

25 марта 2022 года экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта экстрадировали из Австрии и поместили в СИЗО в России. До этого с 2018 года ему удавалось скрываться от следствия.

По данным следствия, в 2015 году Мазо вместе с экс-замглавы Минкульта Григорием Пирумовым создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Ими был заключен госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией, благодаря чему было похищено 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов рублей было легализовано.

6 июля этого года Пирумова осудили на 8,5 года по этому делу. Тогда же четверо его сообщников были приговорены к срокам от 8 лет колонии строгого режима до 6 лет условно.

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Елизавета Новикова
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