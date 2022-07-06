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Силовые структуры

Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили к 8,5 годам за хищения

Экс-замглавы Минкульта Пирумов получил 8,5 лет за хищение при реконструкции Эрмитажа
Григорий Пирумов

Григорий Пирумов. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Красногорский суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по второму делу о хищении из бюджета средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Куприянов.

По его словам, подсудимый получил 8,5 лет лишения свободы. На суде Пирумов заявлял, что не признает своей вины.

По данным следствия, в 2015 году замглавы Минкульта с директором одного из департаментов ведомства Борисом Мазо создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Ими был заключен госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией, благодаря чему было похищено 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов рублей было легализовано.

9 октября 2017 года Пирумов был приговорен по первому делу реставраторов к полутора годам и сразу же освобожден. В мае 2018 года его опять арестовали по делу Эрмитажа.

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Любовь Ширижик
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