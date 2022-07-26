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Спорт

Петр Ян оценил вероятность получения титульного боя в UFC

Петр Ян выразил уверенность, что получит титульный поединок, если выиграет один-два боя

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян оценил вероятность получения титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале промоушена.

Ян выразил уверенность, что получит возможность драться за пояс, если выиграет один-два боя. «Надо просто побеждать», — заключил он.

22 октября Ян подерется с американцем Шоном О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Дарья Коршунова
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