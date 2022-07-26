Президент Уганды пошутил про фотографии с Лавровым

Президент Уганды пошутил на вопрос о том, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени пошутил в ответ на вопрос о том, просили ли его не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произошло на пресс-конференции по итогам переговоров Мусевени с Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — заявил угандийский лидер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры западных государств, «узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым».