Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог объяснил значимость встреч Путина и Эрдогана

Политолог Бышок назвал общение Путина и Эрдогана выгодным для обоих политиков
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Павел Головкин / Reuters

У президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана много поводов для встреч, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. По его словам, переговоры выгодны для обоих политиков. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил значимость этих встреч.

Новую встречу лидеров двух стран 5 августа в Сочи подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что главы государств обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы. По словам политолога, круг обсуждаемых вопросов действительно широк.

«Турция является одним из гарантов сделки по украинскому и российскому зерну. Она оставляет открытыми двери для возможного возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом. Анкара заинтересована в понимании с российской стороны относительно турецких интересов безопасности на севере Сирии. Кроме того, Турция остается партнером России по оружейным сделкам», — объяснил Станислав Бышок.

Материалы по теме:
Эрдоган оценил позицию России на прошедших переговорах по зерну в Стамбуле
Эрдоган оценил позицию России на прошедших переговорах по зерну в Стамбуле
19 июля 2022
Политолог объяснил значимость саммита России, Ирана и Турции
Политолог объяснил значимость саммита России, Ирана и Турции
20 июля 2022

Эрдоган входит в число тех политиков, с кем Путин встречается чаще, чем с остальными. Помимо решения насущных вопросов встречи президентов России и Турции положительно влияют на имидж обоих лидеров, утверждает кандидат политических наук.

«Эрдоган больше других общается с Путиным. Это плюс для них обоих. Для Путина это плюс, когда он встречается с представителем неевросоюзовской страны, но страны-члена НАТО. Страна имеет сильные позиции в черноморском регионе, в котором Россия тоже заинтересована. С другой стороны, Эрдоган понимает, что в современном мире притягательны лавры миротворца. Роль миротворца ему в какой-то перспективе хотелось бы сыграть», — сказал он.

Нельзя сказать, что кто-то кому-то подыгрывает, оба помогают друг другу достичь своих целей

Станислав Бышоккандидат политических наук

Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что во время однодневного визита Эрдоган планирует обсудить с Путиным российско-украинский конфликт, а также «дать оценку зерновому коридору».

В последний раз главы государств встречались 19 июля в Тегеране во время трехстороннего саммита в Астанинском формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля упал
Медсестра призвала звезду «Очень странных дел» сделать ботокс и была пристыжена
В российском регионе машина упала в пропасть с высоты 150 метров
Раненый россиянин рассказал об облившей его кислотой и избившей гантелей жене
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы
Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции
Бывший вице-президент США заявил о слабости американского государства
Популярный в России блогер заразился оспой обезьян
Хакеры начали подглядывать за пользователями в виртуальной реальности
Газ в Европе резко подорожал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.