Политолог объяснил значимость встреч Путина и Эрдогана

Политолог Бышок назвал общение Путина и Эрдогана выгодным для обоих политиков

У президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана много поводов для встреч, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. По его словам, переговоры выгодны для обоих политиков. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил значимость этих встреч.

Новую встречу лидеров двух стран 5 августа в Сочи подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что главы государств обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы. По словам политолога, круг обсуждаемых вопросов действительно широк.

«Турция является одним из гарантов сделки по украинскому и российскому зерну. Она оставляет открытыми двери для возможного возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом. Анкара заинтересована в понимании с российской стороны относительно турецких интересов безопасности на севере Сирии. Кроме того, Турция остается партнером России по оружейным сделкам», — объяснил Станислав Бышок.

Эрдоган входит в число тех политиков, с кем Путин встречается чаще, чем с остальными. Помимо решения насущных вопросов встречи президентов России и Турции положительно влияют на имидж обоих лидеров, утверждает кандидат политических наук.

«Эрдоган больше других общается с Путиным. Это плюс для них обоих. Для Путина это плюс, когда он встречается с представителем неевросоюзовской страны, но страны-члена НАТО. Страна имеет сильные позиции в черноморском регионе, в котором Россия тоже заинтересована. С другой стороны, Эрдоган понимает, что в современном мире притягательны лавры миротворца. Роль миротворца ему в какой-то перспективе хотелось бы сыграть», — сказал он.

Нельзя сказать, что кто-то кому-то подыгрывает, оба помогают друг другу достичь своих целей Станислав Бышок кандидат политических наук

Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что во время однодневного визита Эрдоган планирует обсудить с Путиным российско-украинский конфликт, а также «дать оценку зерновому коридору».

В последний раз главы государств встречались 19 июля в Тегеране во время трехстороннего саммита в Астанинском формате.