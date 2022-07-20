Политолог объяснил значимость саммита России, Ирана и Турции

Политолог Тарасов заявил, что встреча лидеров России, Ирана и Турции прошла успешно

Несмотря на то, что не оглашается, какие конкретно договоренности были достигнуты в ходе саммита «астанинской тройки» в Тегеране, известно, что страны пришли к единому сценарию по урегулированию сирийского конфликта. Встречу президентов России, Ирана и Турции, без сомнения, можно назвать успешной. В разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов объяснил значимость этих переговоров.

Итоги встречи лидеров России, Ирана и Турции

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Стороны пришли к выводу, что кризис может быть решен только силами дипломатии и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

Кроме того, лидеры «астанинской тройки» приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.

Тарасов напомнил, что встреча «астанинской тройки» уже проходила ранее. В июне в Астане было заседание участников Астанинского процесса на уровне экспертов и замминистров иностранных дел, на котором присутствовали представительство и оппозиция Сирии, однако саммит оказался не совсем удачным, добавил эксперт по региону.

«Тогда стало ясно, что необходимо под "астанинскую тройку" подвести серьезный экономический фундамент сотрудничества — определить взаимную заинтересованность стран. И именно эта основа стала ведущей в переговорах в Тегеране», — заявил Тарасов.

Политолог уверен, что переговоры в Тегеране можно назвать успешными. Потому что был подписан ряд важных соглашений и по трехсторонним вопросам, и по двусторонним вопросам между участниками Астанинского процесса.

«Стороны определили свои намерения продвигать дальше сирийское урегулирование. В то же время подписали важные двусторонние соглашения по разблокированию коридоров и созданию экспериментального транспортного коридора с выходом на Китай и Индию», — сообщил он.

Три исторических противника на Ближнем Востоке пытаются создать прежде всего не военный, а политико-экономический альянс, что демонстрирует изменение ситуации на Ближнем Востоке Станислав Тарасов политолог

Урегулирование сирийского кризиса

При этом Станислав Тарасов отметил, что двигаться по вопросу сирийского урегулирования нужно постепенно. «Американцы, уходя из региона, создают вакуум, в который нужно вовлекаться очень осторожно, потому что они могут перекладывать на плечи России проблемы региона, а они сложные. Поэтому вовлечение идет осторожно, медленно, шаг за шагом», — сказал политолог.

Эксперт по региону перечислил договоренности, к которым могли прийти страны. «Турция собиралась провести военную операцию в северной Сирии, я думаю, что эта операция отложена. Детальные договоренности, которые, без всякого сомнения, в Тегеране были достигнуты, не оглашаются. Однако демонстрируется намерение решать вопросы. А детали мы скоро узнаем. В ближайшее время уже будут видны результаты встречи», — сказал политолог.

19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

В ходе встречи лидеры приняли решение провести следующий саммит в Астанинском формате до конца 2022 года в России по приглашению Путина.

Также 19 июля в Тегеране прошли двусторонние встречи президента России с турецким и иранским лидерами.

