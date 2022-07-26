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Спорт

Президент «Атлетико» отреагировал на информацию о возможном трансфере Роналду

Президент «Атлетико» Сересо заявил, что трансфер Роналду из МЮ практически невозможен
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова приводит Cope.

«Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в "Атлетико". Это определенно неправда», — прокомментировал ситуацию Сересо. Он заявил, что трансфер форварда в мадридский клуб практически невозможен.

Ранее фанаты испанской команды выступили против потенциального перехода в клуб португальского нападающего. Они начали выражать недовольство и публиковать посты с хештегом #ContraCR7 («против Криштиану» Роналду — прим. «Ленты.ру»).

О возможном трансфере 37-летнего игрока в «Атлетико» стало известно 23 июля. Отмечалось, что сам футболист заинтересован в возвращении в чемпионат Испании.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

Дарья Коршунова
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