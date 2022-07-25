Фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду

Фанаты «Атлетико» начали протестовать в социальных сетях против перехода Криштиану Роналду

Фанаты мадридского «Атлетико» выступили против потенциального перехода в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Mirror.

В социальных сетях фанаты начали выражать недовольство возможным трансфером, сопровождая посты хештегом #ContraCR7 («против Криштиану» Роналду — прим. «Ленты.ру»). Как отмечает The Mirror, таким образом болельщики мадридского клуба пытаются выразить протест и предотвратить сделку. Недовольство фанатов связано с тем, что Роналду с 2009 по 2018 год выступал за принципиального соперника «Атлетико» — мадридский «Реал».

О возможном трансфере 37-летнего игрока из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико» стало известно 23 июля. Отмечалось, что сам футболист заинтересован в возвращении в чемпионат Испании. Руководство мадридского клуба столкнулось с необходимостью разгрузить платежную ведомость из-за ограничений Ла Лиги. «Атлетико» может расстаться с французским форвардом Антуаном Гризманном ради Роналду.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги.