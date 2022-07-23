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В «Атлетико» задумались над продажей Гризманна ради Роналду

«Атлетико» может продать Антуана Гризманна ради трансфера Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мадридский «Атлетико» может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Times.

Мадридцы будут вынуждены продать одну из звезд клуба, чтобы позволить себе трансфер 37-летнего форварда сборной Португалии. Финансовые правила чемпионата Испании не позволят выплачивать зарплаты обоим футболистам. Одним из претендентов на Гризманна является «Пари Сен-Жермен».

Ранее стало известно, что Роналду готов к переходу в стан мадридцев. До этого сообщалось, что «Барселона», вопреки слухам, не заинтересована в приглашении португальца.

Интерес к Роналду приписывали «Челси», «Наполи», «Рома» и ПСЖ. Форвард стремится покинуть «Манчестер Юнайтед», так как намерен продолжать выступления в Лиге чемпионов. «Красные дьяволы» не сумели обеспечить себе участия в ЛЧ по итогам сезона.

Николай Костюков
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