Экономист назвал срок укрепления курса доллара

Экономист Ордов допустил укрепление курса доллара в диапазоне 70-74 рублей в сентябре

Постепенное падение курса рубля в ближайшее время продолжится. Таким образом российские власти приводят его к наиболее выгодным для российской экономики значениям, рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал вероятные сроки укрепления доллара, допустив, что курс американской валюты вернется в диапазон 70-74 рубля в сентябре.

Хочется ювелирными инструментами вернуть курс рубля в тот диапазон, который был бы выгоден и экспортерам, и импортерам Константин Ордов экономист

«Для бюджета и всех органов, регулирующих валютный рынок, было бы выгодно вернуться в диапазон 70-80 рублей за доллар. Уже много сказано, вопрос лишь в том, что инструментов Центрального банка (ЦБ) и Министерства финансов не хватает, либо Минфин не хочет прибегать к необеспеченной эмиссии в качестве железобетонного аргумента, но который может привести к неконтролируемому ослаблению рубля», — сказал экономист.

Когда укрепится доллар?

Нет никаких сомнений, что курс рубля вернется в привычный за последние годы диапазон, в котором он колебался, считает Константин Ордов. Российские власти стремятся плавно девальвировать рубль до приемлемого и привычного курса в диапазоне 70-74 рубля за доллар, считает он.

«Достичь этого, наверное, удастся только во второй половине сентября. Надо приготовиться. И хорошо, что не происходит обвального падения рубля, потому что иначе это вызвало бы хаос и дополнительную, ненужную волатильность и неопределенность для бизнеса с точки зрения международной торговли», — объяснил специалист.

26 июля курс рубля снизился по отношению к мировым валютам. Доллар достиг отметки 60 рублей, евро — 61 рубля. Российская валюта опустилась до таких значений впервые с 11 июля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь.

В середине июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар.