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Тренер оценил шансы Усика в возможном поединке с Фьюри

Башир заявил, что у Усика будут хорошие шансы в поединке с Фьюри, если он победит Джошуа

Фото: Lee Smith / Reuters

Бывший тренер боксера Александра Усика Джеймс Али Башир оценил шансы украинца в возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Его прогноз опубликован на YouTube-канале «Два боковых».

«Если Усик победит [Энтони] Джошуа во втором бою, то у него будут хорошие шансы и в поединке с Фьюри», — заявил Башир. Также он высоко оценил последний поединок британского тяжеловеса. «Я ожидал, что Тайсон Фьюри победит таким образом», — добавил тренер.

Ранее Фьюри допустил, что может вернуться на ринг ради боя против Джошуа или Усика. Он подчеркнул, что готов подраться с соотечественником, если поединок будет бесплатным.

Фьюри объявил о завершении карьеры 28 апреля после победы в поединке с Диллианом Уайтом, которая позволила ему сохранить титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего за карьеру британец одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения. Один поединок с его участием завершился вничью.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

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Дарья Коршунова
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