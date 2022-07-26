Российский боец UFC Петр Ян назвал соперника Шона О'Мэлли интересным спортсменом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался о новом сопернике в предстоящем поединке, американце Шоне О'Мэлли. Об этом сообщает «Матч ТВ».

29-летний спортсмен назвал О'Мэлли интересным и раскрученным бойцом. Он обратил внимание на то, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно продвигает американца.

«Когда я сказал, что готов с ним подраться, мой менеджер как раз присутствовал в Лас-Вегасе и за ужином поговорил с матчмейкерами. Им понравилась эта идея», — добавил Ян.

Ян подерется с О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби, который пройдет 22 октября. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.