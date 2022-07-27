«Газпром» поставит в Австрию меньше половины заказанного газа

«Газпром» поставит австрийской OMV примерно 40% от заказанного объема газа

«Газпром» подтвердил, что продолжит поставлять газ в Австрию 27 июля, однако страна получит меньше половины заказанного в России топлива, пишет РИА Новости.

«На эти газовые сутки (начиная с 6.00 сегодня и до 6.00 завтра) около 40 процентов от заказанных объемов для Баумгартена [газораспределительного центра в Австрии] были подтверждены», — говорится в заявлении российской компании.

Поставщик снизил прокачку топлива в страну на 10 процентов по сравнению с 22 июля. В тот день компания подтвердила поставку около 50 процентов заказанного газа — это половина объема, заявленного по контракту.

В середине июня «Газпром» снизил прокачку газа в регион, объясняя это неполадками с газовой турбиной. 25 июля поставщик сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» остановят эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens из-за необходимости отправить его на регламентный ремонт. Кроме того, с 27 июля объемы поставок по «Северному потоку» в Европу, согласно заявлению «Газпрома», снижены до 20 процентов мощности. Теперь поставки не превышают 33 миллионов кубометров в сутки по сравнению с заявленными характеристиками в 167 миллионов кубометров в сутки.

В Европе считают, что за последние месяцы российская газовая компания разрушила имидж надежного поставщика в регион. Такое мнение высказал глава крупнейшей нефтегазовой компании в Европе Wintershall Deа Марио Мерен. Он заявил, что доверительные отношения в сфере энергетики выстраивались десятилетиями, а то, что происходит сейчас, назвал «крайне удручающим».

Российское правительство считает, что «Газпром» делает все возможное, поставляя газ в Европу при технических неполадках с газопроводом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что компания в данный момент не может поставлять больше топлива. По его словам, введенные Западом в отношении Москвы ограничения не позволяют вовремя проводить необходимый ремонт оборудования для прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».