Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению

«Ленфильм» счел невозможным поручение Владимира Путина по импортозамещению

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Импортозамещение в сфере производства кино невозможно в связи с полным отсутствием российского оборудования соответствующей специализации. Об этом говорится в отчете киностудии «Ленфильм» за 2021 год, с которым ознакомился РБК.

Поэтапная замена иностранного оборудования на российское являлась одним из поручений президента страны Владимира Путина и правительства руководству АО «Киностудия "Ленфильм"». При этом говорилось, что отечественная продукция должна быть эквивалентна по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

Однако, как указано в документе, «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования», и спрос на российскую продукцию с их стороны не наблюдается. Глава «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что студия постоянно мониторит рынок на случай появления российских аналогов техники, но пока их нет.

Опрошенные изданием представители рынка указали, что съемочный процесс на 100 процентов основан на технике зарубежного производства. В него входят специальные камеры, многоуровневое освещение, штативы, зеленый фон хромакей, мегафоны для общения, большой набор разных микрофонов, акустические панели, генераторы дыма и тумана. Полностью иностранного производства и программное обеспечение для монтажа и спецэффектов.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022

На складах магазинов кинооборудования иностранные даже перчатки для операторов и осветителей сцены (им необходимы особые термостойкие материалы), клей для петличных микрофонов, аудио- и видеокабели и разъемы.

Как объяснил генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов, в России ничего подобного не выпускают. В последний раз он видел советскую технику на съемочной площадке еще в Советском Союзе. По его словам, наладить отечественное производство, в принципе, можно, но это обойдется в гигантскую сумму и займет много лет.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. В свою очередь Путин призвал не полагаться полностью на импортозамещение, а развивать технологии лучше западных. Позднее он выразил уверенность, что когда-нибудь прорыв обязательно случится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
В Госдуме отреагировали на планы Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.