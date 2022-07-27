Собчак высказалась об убийстве 17-летней школьницы в российском городе

Собчак после убийства школьницы назвала позорищем отсутствие закона о домашнем насилии

Телеведущая Ксения Собчак высказалась об убийстве 17-летней девушки в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске, по подозрению в котором был задержан бывший возлюбленный несовершеннолетней, ранее судимый за нападение на нее. В посте, опубликованном в Telegram-канале «Кровавая барыня», она возмутилась из-за отсутствия в России закона о домашнем насилии.

Собчак обратила внимание на то, что мать убитой школьницы трижды обращалась в полицию российского города из-за угроз, которые поступали от мужчины, однако ей отказывали в возбуждении дела.

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ, не фейки об армии, не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего лишь домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение», — возмутилась телеведущая. Она также назвала ситуацию позорищем.

Убийство произошло в ночь на 27 июля. Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний мужчина, который ранее состоял в отношениях с убитой. Вскоре после этого следователи заподозрили полицейских в бездействии. Сотрудники СКР нашли в СМИ сообщения о том, что накануне трагедии родственники убитой девушки неоднократно обращались в полицию из-за угроз со стороны 27-летнего мужчины, однако на их жалобы не отреагировали.

Мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней россиянки, преследовал ее в течение трех лет. В 2019 году он выследил девушку на улице и потребовал вернуть телефон и вейп. Школьница отказалась, после чего мужчина ударил ее ножом в грудь и шею, а затем бросил в сугроб. Прохожий, ставший свидетелем нападения, вызвал скорую и полицию, девушку удалось спасти. В 2020 году нападавшего приговорили к году колонии-поселения и отпустили на свободу прямо в зале суда, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Несовершеннолетняя познакомилась с мужчиной в 2017 году — тогда он снял квартиру у ее бабушки. Они встречались около полутора лет. Родители девушки знали об их отношениях. Мать россиянки помогла ее возлюбленному устроиться на работу в один из городских супермаркетов. Вскоре мужчина начал регулярно избивать девушку.

В конце декабря 2021 года российские сенаторы взяли тайм-аут в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что парламентарии будут продолжать искать компромисс, обсуждая закон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что российские законы позволяют бороться с домашним насилием, но признавал, что иногда возникают трагические ситуации, когда полиция несвоевременно реагирует.