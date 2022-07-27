Дональд Трамп призвал отстранить трансгендеров от участия в женских соревнованиях

Бывший президент США Дональд Трамп призвал запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Таким мнением он поделился в ходе выступления на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.

Трамп заявил, что результаты трансгендеров многократно превосходят результаты женщин. «Это так неуважительно по отношению к женщинам», — заключил политик. Присутствующие в зале зрители поддержали его бурными аплодисментами.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис выступила за отстранение спортсменов-трансгендеров от участия в женских турнирах. «Мы не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте», — отметила она.

19 июня сообщалось о планах Международной федерации футбола (ФИФА) отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.