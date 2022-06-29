В Британии призвали отстранить трансгендеров от женских соревнований

Министр спорта Великобритании Надин Доррис выступила за женские турниры без трансгендеров

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис выступила за отстранение спортсменов-трансгендеров от участия в женских турнирах. Об этом сообщает Inside The Games.

Таким образом, чиновница поддержала политику Международной федерации плавания (FINA), которая ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. FINA также анонсировала создание открытой категории для таких атлетов.

«Мы не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте», — отметила Доррис. Она подчеркнула, что участие трансгендеров, которые были рождены мужчинами, в женских стартах несправедливо для остальных спортсменок. Она призвала выработать решение, которое позволит обеспечить защиту и проявить сочувствие ко всем атлетам.

19 июня Daily Mail сообщил о планах Международной федерации футбола (ФИФА) отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.