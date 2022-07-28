Швейцарские банки начали копировать друг друга

Bloomberg: Credit Suisse начал копировать стратегию UBS

Швейцарский банк Credit Suisse начал копировать поведение своего конкурента UBS, назначив на руководящие посты двух его бывших сотрудников, пишет Bloomberg.

За последние несколько месяцев в Credit Suisse состоялись назначения генерального директора Ульриха Кернера и главы правления Акселя Леманна. Оба они прежде работали в UBS и имеют репутацию «решительных и технически подкованных» менеджеров.

После таких кадровых назначений специалисты заговорили о том, что Credit Suisse намеренно перенимает тактику конкурента. В частности, это выражается в сознательном отказе от трейдингового подразделения и переход на более консервативную стратегию, главное место в которой будет уделено кредитованию.

Дополнительным видом бизнеса для Credit Suisse должен стать консалтинг, что сделает подход банка еще более похожим на принятую в 2012 году стратегию развития UBS.

Также аналитики ожидают от Credit Suisse докапитализации, поскольку сейчас UBS превосходит банк по величине капитала почти вчетверо. В первое время после финансового кризиса 2008 года организации были сопоставимы по этому показателю.