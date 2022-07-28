Предложение стран Шенгенской зоны ограничить выдачу виз для россиян оценили

Вице-президент РСТ Барзыкин: от ограничений выдачи виз для россиян пострадают сами страны

Туристические потоки из России не формируются в те страны, которые предлагают ограничить выдачу шенгенских виз для граждан России. Сначала причиной был коронавирус, сейчас это социально-политическая ситуация. Поэтому от ограничений для россиян пострадают больше сами страны, чем граждане России, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

28 июля появилась информация, что власти Эстонии прекратили выдачу гражданам России виз с целью обучения, а также временного вида на жительство. Соответствующее решение приняло правительство республики. Кроме того, граждане России и Белоруссии смогут трудоустроиться в Эстонии только при наличии выданной республикой визы. Краткосрочное трудоустройство для россиян и белорусов с визой, выданной другой страной-членом ЕС, больше не будет регистрироваться.

Прибалтийские Республики ограничено выдавали шенген и раньше. Он был только для определенных нужд. Для туристов шенген не выдавали Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

«Тенденции на то, чтобы сократить выдачу шенгена звучат и от Прибалтики, и от Польши, и от Чехии», — сказал Барзыкин. При этом вице-президент РСТ отметил, что в эти страны не формируются туристские потоки из России.

Реально на турпоток эти движения с визами сейчас влияния не оказывают, потому что его нет Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

«Поэтому и говорить о восстановлении туристского потока не приходится. Сначала был коронавирус, сейчас социально-политическая ситуация. Надо напомнить, что там и карты не работают, и ограничено консульство. Особо и нас там не ждут, и нам там делать нечего», — заявил он.

Юрий Барзыкин сообщил, что в связи со сложившейся мировой ситуацией Россия стала изучать новые туристические направления для своих граждан. «Россия формирует перспективы на Юго-Восточную Азию. Сейчас же можно говорить, что 60 с лишним процентов едут в Турцию — такой выездной туризм у нас сегодня», — заключил вице-президент РСТ.

Ранее стало известно, что в Финляндии предложили полностью прекратить выдачу виз гражданам России. Также финский МИД призвал ограничить число принимаемых заявлений на получение визы, разрешить въезд только по веским причинам, аннулировать все ранее выданные россиянам визы или запретить все пассажирские перевозки между странами. Представители финского МИД заявили о необходимости принять общее решение об ограничении туризма на уровне всего Евросоюза.

Предложение Финляндии уже поддержала Польша. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поддержит инициативу Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.