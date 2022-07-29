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Спорт

Госпитализированный 17-летний российский футболист назвал сроки восстановления

Госпитализированный Сергей Пиняев рассказал, что вернется на поле через полтора месяца
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев. Кадр: страница ПФК «Крылья Советов» (Самара) во «ВКонтакте»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о восстановлении после пневмоторакса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

17-летний игрок заявил о том, что ему не потребуется операция, а также назвал сроки возвращения на поле. «В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!» — заявил Пиняев.

Пиняева госпитализировали 20 июля. Во время тренировки спортсмен упал в траву, и ему в легкое попала травинка. Из-за этого футболисту стало плохо, у него парализовало руку.

В октябре 2021 года The Guardian включил хавбека в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным россиянином в топ-60 лучших молодых игроков.

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Патология может развиваться спонтанно, а также в результате травм или медицинских манипуляций.

Алексей Гусев
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