Госпитализированный 17-летний российский футболист назвал сроки восстановления
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о восстановлении после пневмоторакса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
17-летний игрок заявил о том, что ему не потребуется операция, а также назвал сроки возвращения на поле. «В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!» — заявил Пиняев.
Пиняева госпитализировали 20 июля. Во время тренировки спортсмен упал в траву, и ему в легкое попала травинка. Из-за этого футболисту стало плохо, у него парализовало руку.
В октябре 2021 года The Guardian включил хавбека в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным россиянином в топ-60 лучших молодых игроков.
Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Патология может развиваться спонтанно, а также в результате травм или медицинских манипуляций.