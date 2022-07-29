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В Запорожской области рассказали об отражении атаки украинских БПЛА

В администрации Запорожской области заявили об отражении атаки БПЛА Украины в Мелитополе

Фото: Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников.

По его словам, ночью украинские военные попытались атаковать гражданскую инфраструктуру города Мелитополь ударными беспилотниками. «Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Мелитополе. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских военных в том, что они направляют на ночной город ракеты и ударные беспилотники.

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Марина Совина
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