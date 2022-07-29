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Россияне резко устремились в одну европейскую пляжную страну

В Минтуризма Болгарии заявили об увеличении числа отдыхающих из России в 3,9 раза

Фото: unsplash

Россияне резко устремились по одному европейскому пляжному направлению — в Минтуризма Болгарии зафиксировали повышенный спрос отечественных туристов на отдых в стране. Об этом сообщает издание Dnes.

Так, министр туризма республики Христо Проданов рассказал, что несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямого авиасообщения, в первые пять месяцев 2022 года число российских отдыхающих увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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При этом глава Минтуризма подчеркнул, что ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление. «Все готовы продолжать работу и адаптироваться к новым условиям», — заявил он и добавил, что Консульская служба при посольстве в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без ограничений.

Ранее отечественным путешественникам назвали доступные зарубежные направления для летнего отдыха. Так, для россиян в настоящее время открыты 53 страны, при этом улететь на прямых рейсах можно лишь в 10 из них — в Абхазию, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Сербию, Турцию и на Мальдивы.

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Валентина Процкова
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