Глава UFC высказался о предстоящем бое Оливейры и Махачева

Глава UFC Уайт заявил, что Махачев должен победить Оливейру, чтобы стать лучшим в мире

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о предстоящем поединке бразильца Чарльза Оливейры и россиянина Ислама Махачева. Его слова доступны на YouTube-канале промоушена.

«Хабиб [Нурмагомедов] уже очень давно говорит, что Ислам Махачев — лучший в мире. Что он станет следующим чемпионом мира, будет доминировать в этом дивизионе так, как он сам это делал. Но вот что я на это отвечу — сначала он должен пройти Чарльза Оливейру. А это нелегкая прогулка», — заявил Уайт. Он отметил, что бразилец — настоящий воин, который всегда готов сражаться за победу.

16 июля стало известно, что Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Он долгое время тренировался вместе с Нурмагомедовым.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Его лишили пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл. Таким образом, бразилец не утратил пояс в бою.