Тренер «Динамо» высказался о будущем призванного в армию хоккеиста Федотова

Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что призванный в армию Федотов не потеряет мастерство

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о будущем призванного в армию российского хоккеиста Ивана Федотова. Его цитирует «Матч ТВ».

«Насколько я знаю, в Северодвинске есть хоккейная команда в той части. Так что без льда он даже в самом худшем случае не останется. Там каток где-то рядом», — заявил Кудашов. Тренер выразил уверенность, что у Федотова надежный уровень мастерства, и он не растеряет его за год.

Федотов проходит срочную службу в учебной части Военно-морского флота России в Северодвинске. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Экс-игрок ЦСКА должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».