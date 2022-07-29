Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит-мол.
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Урал
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов-мол.
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Факел
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Тренер «Динамо» высказался о будущем призванного в армию хоккеиста Федотова

Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что призванный в армию Федотов не потеряет мастерство
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о будущем призванного в армию российского хоккеиста Ивана Федотова. Его цитирует «Матч ТВ».

«Насколько я знаю, в Северодвинске есть хоккейная команда в той части. Так что без льда он даже в самом худшем случае не останется. Там каток где-то рядом», — заявил Кудашов. Тренер выразил уверенность, что у Федотова надежный уровень мастерства, и он не растеряет его за год.

Материалы по теме:
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ. Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
4 июля 2022
«Он нашел свое место» Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
«Он нашел свое место»Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
26 июня 2022

Федотов проходит срочную службу в учебной части Военно-морского флота России в Северодвинске. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Экс-игрок ЦСКА должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Суд на Украине отменил пожизненный приговор российскому военному
Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России
Стало известно о возможном разделе бизнеса «Яндекса»
Настроения европейских потребителей оказались самыми мрачными за всю историю
DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России
Опубликовано видео открытия магазина Mango в центре Москвы
Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу
Бейонсе выпустила новый альбом впервые за шесть лет
СКР возбудил дело после украинского удара по СИЗО с бойцами «Азова» в ДНР
Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.