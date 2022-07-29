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Отец Киркорова опроверг информацию о запрете на въезд певца в Молдавию

Отец Киркорова опроверг информацию о запрете на въезд в Молдавию для исполнителя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг информацию о том, что артисту запретили въезд в Молдавию. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Родственник исполнителя поведал, что после своего гастрольного тура по Краснодарскому краю в рамках юбилейного шоу Киркоров сразу направился в Грецию, где в данный момент находятся его дети. Отец артиста также призвал не верить слухам о запрете на въезд в Молдавию для исполнителя.

«Никаких неприятностей не было, если бы что-то было, я знал бы. Не верьте этим фейкам», — сообщил Бердос Киркоров.

Ранее сообщалось, что российский артист прибыл в столицу Молдавии, город Кишинев, рейсовым самолетом из Стамбула в ночь на 29 июля. Во время прохождения паспортного контроля в VIP-зале пограничная полиция заявила исполнителю, что ему запрещен въезд в страну.

Позже известный продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова.

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Анастасия Астахова
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Отец Киркорова опроверг информацию о запрете на въезд певца в Молдавию
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