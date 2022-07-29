Продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова

Продюсер Ашуров назвал отказ во въезде в Молдавию болезненным ударом для Киркорова

Отказ во въезде в Молдавию стал личным болезненным ударом для эстрадного певца Филиппа Киркорова, считает музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. По его словам, артист был тесно связан с этой страной и даже ездил вместе с ней на Евровидение в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко.

55-летнему эстрадному певцу Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию. Российский артист прибыл в столицу страны, город Кишинев, рейсовым самолетом из Стамбула в ночь на 29 июля. Во время прохождения паспортного контроля в VIP-зале пограничная полиция сообщила исполнителю, что ему запрещен въезд в страну.

«Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова, — сказал Ашуров. — Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают».

Продюсер объяснил, что Киркоров всегда чувствовал себя международным артистом. Даже когда Россия вышла из Евровидения, певец ездил туда сам в качестве зрителя.

«Если бы туда не пустили условного певца Николая Баскова, ничего ужасного бы не случилось. Но с Киркоровым история другая. Кроме того, наверняка уже были распланированы какие-то доходы и расходы, которых Киркоров теперь лишен», — заключил Ашуров.

Он также добавил, что для большинства российских эстрадных артистов отказ во въезде в соседние государства не станет таким критичным.

Напомним, 26 июля российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления эстрадного певца Филиппа Киркорова.