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Лавров прокомментировал присоединение Белоруссии к ШОС

Глава МИД Лавров заявил, что в ШОС есть консенсус о начале присоединения Белоруссии

Фото: globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«По Белоруссии, подчеркну, есть консенсус о том, чтобы начать ее присоединение [к ШОС] в качестве полноправного члена», — сказал глава ведомства.

Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в организацию. «Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии», — сказал генеральный секретарь объединения Чжан Мин.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя.

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Анастасия Заикина
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