Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке

На некоторых найденных на месте обстрела тюрьмы в Еленовке HIMARS остались части номеров

На месте обстрела тюрьмы в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР) были найдены обломки боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что на некоторых боеприпасах сохранились части номеров.

РСЗО M142 HIMARS была разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы отдельных снарядов достигает 80 километров. С конца июня применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки по исправительному учреждению погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Уточнялось, что удар был нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS. Впоследствии число погибших увеличилось до 53.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) отрицают удары по тюрьме в Еленовке. Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел ВСУ был умышленным, так как у украинского руководства появилось «желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.