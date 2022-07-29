Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос об организации телефонного разговора Путина с Байденом

Песков заявил об отсутствии планов организации телефонного разговора Путина с Байденом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: The White House / Reuters

В настоящий момент нет планов по организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Пока плана по Путину и Байдену никакого нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России. Кроме того, он рекомендовал журналистам обращаться к дипломату Марии Захаровой по вопросу возможного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне Лавров заверил, что готов выслушать Блинкена по теме обмена заключенными с США.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата еще нет.

28 июля Белый дом подтвердил, что США пару недель назад сделали России «серьезное» предложение по поводу обмена заключенных.

30 июня Песков рассказал, что прямых контактов между президентами России и США не было с начала специальной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о ракетном ударе ВСУ по СИЗО с пленными бойцами «Азова»
Италия назвала срок отказа от российского газа
Россияне бросились скупать два вида товаров для дачи
Появились подробности гибели туриста под лопастью вертолета в Греции
Открыта самая тяжелая нейтронная звезда — «черная вдова»
Популярная российская блогерша предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
DHL Express прекратит доставки внутри России
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в московском хостеле
Засекреченность данных поступающих в вузы детей участников СВО объяснили
Омская область взяла шефство над небольшим городом в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.