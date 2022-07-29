Кремль ответил на вопрос об организации телефонного разговора Путина с Байденом

Песков заявил об отсутствии планов организации телефонного разговора Путина с Байденом

В настоящий момент нет планов по организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Пока плана по Путину и Байдену никакого нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России. Кроме того, он рекомендовал журналистам обращаться к дипломату Марии Захаровой по вопросу возможного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне Лавров заверил, что готов выслушать Блинкена по теме обмена заключенными с США.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата еще нет.

28 июля Белый дом подтвердил, что США пару недель назад сделали России «серьезное» предложение по поводу обмена заключенных.

30 июня Песков рассказал, что прямых контактов между президентами России и США не было с начала специальной операции на Украине.