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Кремль заявил об отсутствии контактов Путина и Байдена с начала спецоперации

Песков заявил об отсутствии контактов Путина и Байдена с начала спецоперации на Украине

Фото: Europa Press / A.Ortega.Pool / Globallookpress.com

Прямых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не было с начала специальной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что также в ближайшее время не планируются планируются контакты глав государств по проблеме обеспечения стратегической стабильности между Россией и США.

«Нет, к сожалению, пока каких-то осязаемых планов нет», — пояснил пресс-секретарь президента России, комментируя соответствующий вопрос журналистов.

В начале июня президент США сообщал, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин.

После публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, лидер США обвинил в проблемах страны российского коллегу и рассказал о существовании «налога Путина».

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Анна Щербакова
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