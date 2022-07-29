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Российский сенатор объяснил желание США организовать разговор Блинкена и Лаврова

Сенатор Пушков: запрос разговора Блинкена с Лавровым не означает сдвига в позиции США
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

США запросили у Москвы организовать телефонный разговор госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за того, что хотят лучше понимать ситуацию на Украине и в мире, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он объяснил желание США организовать разговор Блинкена и Лаврова. По его словам, это не означает сдвига в позиции США. «Им нужно прояснить позицию России, чтобы лучше понимать ситуацию. Зондаж с целью повышения эффективности принимаемых в Вашингтоне решений», — подчеркнул российский сенатор.

По его словам, именно поэтому Госдеп указал на то, что контакт Лаврова и Блинкена — не переговоры.

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В пятницу, 28 июля, Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре глав МИД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой Энтони Блинкеном, когда позволит его график.

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Марина Совина
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