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Кремль допустил ответные меры при отказе Литвы решать проблему оплаты транзита

Песков заявил, что Россия примет меры при отказе Литвы решать проблему оплаты транзита

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Россия примет ответные меры, в случае отказа Литвы решать проблему оплаты транзита в Калининград путем диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград есть, однако он требует совместной работы российской и литовской сторон. «Если же мы наткнемся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер», — допустил Песков.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов не исключил остановку транзита через Литву с 1 сентября из-за решения литовского Шяуляй банка прекратить операции с Россией. Он говорил, что отказ от работы с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты проезда, вследствие чего Вильнюс снова может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

Литва объявила о приостановке транзита ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

13 июля Еврокомиссия заявила, что запрет на транзит товаров через Литву снят. Однако одним из условий стал запрет на доставку грузов автомобильными дорогами. 26 июля в Калининград прибыл первый транзитный поезд с цементом.

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Константин Лысяков
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