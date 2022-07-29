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Сторонник миграции Байден одобрил строительство стены на границе с Мексикой

Байден одобрил строительство стены на границе с Мексикой в Аризоне из-за наплыва мигрантов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Джо Байден, который ранее выступал против иммиграционных ограничений предыдущего главы государства Дональда Трампа, одобрил строительство стены на границе с Мексикой для того, чтобы остановить наплыв мигрантов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

План строительства включает в себя строительство четырех участков стены в штате Аризона в округе Юма. Отсутствие пограничной преграды послужило причиной того, что этот район стал одним из самых оживленных коридоров для нелегальной миграции.

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На протяжении всей своей президентской кампании в 2020 году сторонник открытых границ Байден выступал с острой критикой подобных планов Трампа. Но резкое увеличение преступлений, связанных с нелегальной миграцией, заставили действующего президента изменить позицию и принять соответствующий указ для «улучшения безопасности юго-западной границы».

Предположительно, такой шаг может частично восстановить рейтинг американского лидера, снизившийся на фоне экономической рецессии и энергетического кризиса.

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбраться на второй срок, однако стало известно, что большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Байдена кандидатом на выборах 2024 года.

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Дмитрий Сотак
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