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На Украине объявили о «возвращении» страны в Африку

Глава МИД Украины Кулеба заявил о «возвращении» страны в Африку

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В Киеве объявили о «возвращении» Украины в африканскую политику. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». Он рассказал, что отношения республики с африканскими государствами десятилетиями находились в упадке.

«Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле», — заявил Кулеба. Он также отметил, что позиции Киева в африканской политике «были существенно утрачены за предыдущие десятилетия». По словам главы украинского МИД, раньше внешнеполитический вектор страны был сосредоточен в основном на «европейской и евроатлантической проблематике».

17 июня Кулеба рассказал, что некоторые представители стран Африки, Азии и арабских государств предлагали Киеву не оказывать противодействие России. Ряд лиц, ответственных за принятие решений в данных государствах, хотя и начинали разговор с выражения поддержки Киеву, но потом предлагали Украине прекратить сопротивление, сообщил Кулеба.

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Василий Мека
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