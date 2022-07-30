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Российского легкоатлета-чемпиона дисквалифицировали за допинг

Российского легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российского легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Бегун отстранен на четыре года. Дата начала дисквалификации — 20 июля 2022 года. При этом будет учтен срок временного отстранения спортсмена.

Смирнов — победитель Универсиады-2013 в беге на 1500 метров. Также в его активе серебряная и бронзовая медали командных чемпионатов Европы.

21 июля на использовании запрещенного препарата попалась российская гимнастка Ангелина Симакова. В пробе 19-летней спортсменки были обнаружены следы фуросемида. По решению РУСАДА чемпионка Европы будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается со 2 июня.

В июне сообщалось, что за допинг были дисквалифицированы отечественные гребцы Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дупик. Чемпион ОИ Дьяченко был отстранен на четыре года, Липкин получил такое же наказание. Дупик была дисквалифицирована на два года.

Дарья Коршунова
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