Российского легкоатлета-чемпиона дисквалифицировали за допинг

Российского легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российского легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Бегун отстранен на четыре года. Дата начала дисквалификации — 20 июля 2022 года. При этом будет учтен срок временного отстранения спортсмена.

Смирнов — победитель Универсиады-2013 в беге на 1500 метров. Также в его активе серебряная и бронзовая медали командных чемпионатов Европы.

21 июля на использовании запрещенного препарата попалась российская гимнастка Ангелина Симакова. В пробе 19-летней спортсменки были обнаружены следы фуросемида. По решению РУСАДА чемпионка Европы будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается со 2 июня.

В июне сообщалось, что за допинг были дисквалифицированы отечественные гребцы Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дупик. Чемпион ОИ Дьяченко был отстранен на четыре года, Липкин получил такое же наказание. Дупик была дисквалифицирована на два года.