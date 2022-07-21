Российская гимнастка-чемпионка попалась на допинге

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Симакова попалась на допинге

Российская гимнастка Ангелина Симакова попалась на использовании запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В образце допинг-пробы 19-летней Симаковой были обнаружены следы фуросемида. По решению организации, спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается со 2 июня. Будет учтен срок временного отстранения спортсменки.

Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике. Тогда же она также стала серебряной призеркой чемпионата мира.

Симакова два года подряд становилась чемпионкой России среди юниоров (2015, 2016) в командном многоборье. На чемпионате Европы среди юниоров в 2016 году она также выиграла золотую медаль в данной дисциплине.

В июне сообщалось, что за допинг были дисквалифицированы отечественные гребцы Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дупик. Чемпион ОИ Дьяченко был отстранен на четыре года, Липкин получил такое же наказание. Дупик была дисквалифицирована на два года.