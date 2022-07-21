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Спорт

Российская гимнастка-чемпионка попалась на допинге

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Симакова попалась на допинге

Фото: Naoki Nishimura / globallookpress.com

Российская гимнастка Ангелина Симакова попалась на использовании запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В образце допинг-пробы 19-летней Симаковой были обнаружены следы фуросемида. По решению организации, спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается со 2 июня. Будет учтен срок временного отстранения спортсменки.

Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике. Тогда же она также стала серебряной призеркой чемпионата мира.

Симакова два года подряд становилась чемпионкой России среди юниоров (2015, 2016) в командном многоборье. На чемпионате Европы среди юниоров в 2016 году она также выиграла золотую медаль в данной дисциплине.

В июне сообщалось, что за допинг были дисквалифицированы отечественные гребцы Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дупик. Чемпион ОИ Дьяченко был отстранен на четыре года, Липкин получил такое же наказание. Дупик была дисквалифицирована на два года.

Николай Костюков
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