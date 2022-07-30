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Российский игрок НХЛ заявил о требованиях WADA признаться в употреблении допинга

Игрок НХЛ Ничушкин заявил, что WADA требовало от него признаться в употреблении допинга

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил о требованиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) признаться в употреблении допинга. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Они мне просто прислали письмо: "Признайся, что употреблял". Там были еще какие-то странные листы и документы. Нет такого, что меня должны судить или чего-то лишить», — рассказал хоккеист. Он отметил, что эта информация должна была оставаться конфиденциальной.

О допинг-скандале с участием Ничушкина стало известно в ноябре прошлого года. Положительная допинг-проба была взята в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи, где форвард играл в составе сборной России. Исследования выявили повышенные показатели тестостерона.

В прошлом сезоне Ничушкин выиграл Кубок Стэнли. Он является воспитанником челябинского «Трактора». На счету спортсмена также серебро Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Хоккеист выступает в НХЛ с 2018 года, в составе «Колорадо» — с сезона-2019/2020.

Анастасия Борисова
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