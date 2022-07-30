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Звезда YouTube Джейк Пол выбрал между боксерами Биволом и Бетербиевым

Звезда YouTube Джейк Пол предпочел бы провести поединок против боксера Артура Бетербиева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Американский видеоблогер Джейк Пол порассуждал о возможности проведения поединка против российского боксера. Слова звезды YouTube приводит журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Пол выбрал потенциального соперника между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. «Я бы предпочел драться с Бетербиевым», — заявил он.

В мае Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

В июне Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал спортсмену из США.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Дарья Коршунова
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