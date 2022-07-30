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Глава UFC высказался о фаворите поединка между Чимаевым и Диасом

Глава UFC Дэйна Уайт отказался считать Чимаева фаворитом в поединке с Диасом

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о предстоящем поединке шведа Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаса. Его слова приводит BJ Penn.

Уайт отказался считать Чимаева фаворитом поединка. «Давайте не будем забывать: каким бы крутым Чимаев ни был, таким взрывным, несмотря на то, что он сделал, у него нет того опыта, который есть у всех других людей», — объяснил он.

По мнению главы промоушена, каждый из бойцов может выиграть в любой момент времени. «Нейт Диас вынослив, он дрался со всеми, это его последний бой, никто не может считаться аутсайдером в UFC. У Нейта Диаса гангстерский менталитет, у Хамзата Чимаева гангстерский менталитет. Людям нравится это», — отметил он.

20 июля стало известно, что Чимаев и Диас подерутся на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 10 сентября.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против бразильца Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.

В активе Диаса 20 побед при 13 поражениях в MMA. Он известен по своим боям с Конором Макгрегором.

Дарья Коршунова
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