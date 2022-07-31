Военный самолет покинул Гонолулу после прибытия борта Пелоси

Военный самолет Boeing C-17A Globemaster III США покинул Гонолулу после прибытия Пелоси

Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США без позывного покинул Гонолулу на Гавайях, куда несколько часов назад прибыл самолет со спикером Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса отслеживания перемещения самолетов в реальном времени Flightradar 24.

Отмечается, что в том же районе фиксируется и другой правительственный борт, который связывают с Пелоси.