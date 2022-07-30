Самолет Пелоси пропал с онлайн-радаров после приземления

Flightradar24 скрыл местоположение направляющегося в Азию самолета Пелоси

Сервис отслеживания перемещения самолетов в реальном времени Flightradar скрыл местоположение самолета Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Известно, что лайнер, который держал курс на Азиатский регион, пропал с карты онлайн-сервиса после приземления в аэропорту Гонолулу.

На фоне возможного визита спикера палаты представителей на Тайвань военно-морские силы КНР начали проводить двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.

При этом Белый дом поставил под вопрос поездку Пелоси на Тайвань в ходе официального турне по Азии. Как ранее предупреждал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае, если Пелоси все же решит посетить Тайвань.