Борт Пелоси приземлился на Гавайях

Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях

Правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Пока неясно, решит ли Пелоси посетит Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая.

На фоне возможного визита спикера палаты представителей на Тайвань военно-морские силы КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.

При этом Белый дом поставил под вопрос поездку Пелоси на Тайвань в ходе официального турне по Азии. Как ранее предупреждал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае, если Пелоси все же решит посетить Тайвань.