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Спорт

Медведева назвала цену материальной мечты

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что на ее мечту нужно 30 миллионов рублей

Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала цену своей материальной мечты. Интервью со спортсменкой опубликовано в YouTube-канале «Инвестерика».

22-летняя спортсменка призналась, что ей хотелось бы заработать 30-40 миллионов рублей, которые она потратила бы на мечту. Назвать цель Медведева отказалась.

Ранее в беседе с «Инвестерикой» Медведева объяснила любовь к дорогой одежде. Она отметила, что уход за собой и траты на внешний вид для нее — это инвестиции в себя.

26 июля в интервью Forbes фигуристка раскрыла сумму самого большого гонорара в карьере. По словам Медведевй, она получил 24 тысячи долларов за первое место на ЧМ.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане россиянка завоевала серебро в личном и командном турнирах. Фигуристка объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Николай Костюков
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