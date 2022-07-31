Медведева объяснила важность дорогой одежды

Фигуристка Евгения Медведева назвала высокие траты на уход и одежду инвестицией в себя

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как относится к высоким тратам на уход за собой и одежду. Интервью со спортсменкой опубликовано в YouTube-канале «Инвестерика».

22-летняя фигуристка призналась, что считает важным тратить деньги на дорогую одежду и внешний вид в целом. Она назвала это инвестициями в себя. «Мне так легче жить — когда я классно выгляжу, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета», — объяснила Медведева.

Спортсменка оговорилась, что суммы, которые она тратит на себя, — незначительная часть ее доходов. Она отметила, что рационально подходит к вопросу траты денег.

26 июля в интервью Forbes Медведева раскрыла сумму самого большого гонорара в карьере. По словам фигуристки, она получила 24 тысячи долларов за первое место на чемпионате мира.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебро в личном и командном турнирах. Фигуристка объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

