Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5В» сгорела в атмосфере

Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5В» сгорела в атмосфере, обломки упали в океан

Cfoto / Keystone Press Agency

Ступень ракеты, которая отправила экспериментальный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции КНР «Тяньгун», сгорела в атмосфере Земли, отдельные обломки упали в море Сулу (Тихий океан) в районе Филиппин, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Согласно указанным координатам, место падения располагается в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.

«31 июля 2022 года около 0:55 (19:55 по московскому времени) ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" повторно вошла в атмосферу, большая часть обломков сгорела в атмосфере, несколько обломков упали в море, координаты места падения: 119 градусов восточной долготы и 9,1 градуса северной широты», — говорится в сообщении управления в WeChat.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон раскритиковал власти Китая за то, что они не предоставили «конкретную информацию о траектории» полета тяжелой ракеты-носителя Long March 5 («Чанчжэн-5В»).

«Все космические державы должны <...> вносить свой вклад в обмен подобной информацией заранее, чтобы можно было спрогнозировать потенциальный риск столкновения с космическим мусором, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, которые несут значительные риски гибели людей и потери имущества», — заявил Нельсон.

Материалы по теме:
Тайны Вселенной. Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
Тайны Вселенной.Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
24 июля 2022
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Глава НАСА отметил, что передача таких данных необходима для обеспечения безопасности людей на Земле и осознанного использования космического пространства.

25 июля Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. Примерно через 495 секунд модуль отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россиянин Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC
В США сообщили об ошибке Пелоси
Sony отказалась комментировать повышение цен на PlayStation 5
Столичный ученый назвал причину появления шпаны на востоке Москвы
Диетолог назвала вредные продукты для завтрака
Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5В» сгорела в атмосфере
Россия осудила попытки Киева свалить на Москву вину за обстрел в Еленовке
Россияне назвали стоимость дорогих конфет в СССР
Трамп раскритиковал предложение Байдена обменяться заключенными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.