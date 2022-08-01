Джошуа дали совет перед поединком с Усиком

Бывший боксер Уорд посоветовал Джошуа сбросить массу для успешного поединка против Усика

Бывший американский боксер Андре Уорд дал совет британцу Энтони Джошуа перед поединком с украинцем Александром Усиком. Его слова передает «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.

«Послушайте, я пытаюсь сказать Энтони Джошуа об этом уже последние шесть или семь лет — сбрось массу», — заявил он. Уорд считает, что это позволит британцу провести успешный поединок против Усика. «Ты станешь быстрее, тебе захочется выбрасывать больше ударов, и ты не уткнешься в стену посреди боя из-за того, что кровь наполнила твои мышцы, и ты не можешь ударить», — пояснил американец.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.