Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
0:0
1-й тайм
live
Уфа
Первая лига|3-й тур
Магдебург
Сегодня
21:46 (Мск)
Айнтрахт Ф
Кубок Германии|1-й раунд
Юнион
Завтра
21:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Монако
Завтра
21:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Джошуа дали совет перед поединком с Усиком

Бывший боксер Уорд посоветовал Джошуа сбросить массу для успешного поединка против Усика

Фото: Peter Cziborra / Unsplash

Бывший американский боксер Андре Уорд дал совет британцу Энтони Джошуа перед поединком с украинцем Александром Усиком. Его слова передает «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.

«Послушайте, я пытаюсь сказать Энтони Джошуа об этом уже последние шесть или семь лет — сбрось массу», — заявил он. Уорд считает, что это позволит британцу провести успешный поединок против Усика. «Ты станешь быстрее, тебе захочется выбрасывать больше ударов, и ты не уткнешься в стену посреди боя из-за того, что кровь наполнила твои мышцы, и ты не можешь ударить», — пояснил американец.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Объяснена разница цен на детские игрушки в магазинах
Названо позитивное последствие глобального потепления
В Польше предотвращено покушение на криминального авторитета Мамуку
Угрозу от утечки радиоактивной воды внутри энергоблока на японской АЭС оценили
Джошуа дали совет перед поединком с Усиком
Врач назвал способ избавления от боли в шее в домашних условиях
Бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест
Блогерша раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях
Роскошная яхта с туристами разбилась о скалы на известном курорте Италии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.