SCSPI: ударная авианосная группа США направилась в акваторию Тайваня

Ударная авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» покинула Южно-Китайское море и взяла курс на юго-восточную акваторию Тайваня. Об этом говорится в отчете китайского аналитического центра SCSPI, с которым ознакомились в ТАСС.

Как отметили в центре, сейчас флотилия может находиться в 800 километрах от юго-восточной оконечности острова. Она обогнула филиппинский остров Лусон и направилась на север, в сторону Тайваня. «Исходя из ситуации, по-прежнему нельзя исключать необъявленного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань», — сообщили в SCSPI.

1 августа японское издание Nikkei написало, что в преддверии возможного визита Пелоси Пентагон начал стягивать к Тайваню дополнительные силы, в том числе авианосцы. Кроме того, тайваньские и американские официальные лица заявили, что политик скорее всего прибудет на остров, несмотря на опасения Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что китайские военные не будут «сидеть сложа руки», если поездка Пелоси состоится. Он подчеркнул, что из-за статуса Пелоси как третьего по значимости человека в американском правительстве ее визит на Тайвань приведет к «вопиющим последствиям».