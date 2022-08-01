Сестры Аверины поделились подробностями личной жизни

Сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины признались, что ни с кем не состоят в отношениях

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились подробностями личной жизни. Они опубликовали сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

23-летние спортсменки признались, что ни с кем не состоят в отношениях. Девушки отметили, что это самый популярный вопрос, который им задают поклонники.

Ранее сестры Аверины рассказали о своих талисманах. Они назвали главным талисманом президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. Также гимнастки поделились, что у них есть игрушечный сурикат, который всегда с ними после выступлений.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпиады в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты. На Играх-2022 она заняла четвертое место.