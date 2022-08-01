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Среда обитания

Власти российского города решили отпугивать жителей от лошадей иглами

Власти Улан-Удэ вставили иглы в фигуры лошадей, чтобы отпугнуть жителей

Фото: телеграм-канал «Подъём»

В Улан-Удэ в установленных на улице топиарных лошадей поместили иглы. Таким образом власти российского города планируют отпугивать местных жителей, которые хотят оседлать фигуры ради красивых фото. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мэрия оповестила об ограничительных мерах с помощью таблички рядом с лошадями, которая призывает прохожих быть осторожными и указывает на наличие острых предметов в седле.

Ранее Ростову-на-Дону пришлось закрыть на ремонт недавно установленный светомузыкальный фонтан. По словам администрации парка, в котором находится конструкция, горожане за неделю превратили фонтан в мусорку, забив его отходами. Из объекта достали обертки от мороженого, крышки от бутылок и детские носки.

В июне в Геленджике власти решили устроить выставку отходов из канализации, чтобы побудить жителей бережнее относиться к городу. Мусор поместили в контейнеры с табличками, указывающими дома, жильцы которых нарушают правила пользования канализацией. Среди экспонатов оказались презервативы и подгузники.

Александра Качан
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