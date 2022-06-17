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Среда обитания

В российском городе устроили выставку презервативов из канализации

В Геленджике устроили выставку отходов из канализации

Фото: Telegram-канал «Kub Mash»

В Геленджике устроили выставку отходов около краеведческого музея, чтобы продемонстрировать, чем забивается канализация. Таким образом мэрия российского города и активисты решили напомнить о необходимости беречь экологию, сообщает News.ru.

Посетители выставки могут рассмотреть презервативы, подгузники, прокладки, фрагменты одежды и другой мусор, который горожане смывают в унитазы. Рядом с экспонатами имеется список домов, где были зафиксированы нарушения при использовании канализации. В пресс-службе Геленджика опровергли ранее распространенную СМИ информацию, что выставка проводится рядом с памятником ветерана Великой Отечественной войны.

Некоторые выступили против такой экспозиции в разгар сезона, когда в городе особенно много туристов. Однако другая часть жителей посчитала, что отдыхающим полезно увидеть последствия беспечного отношения к отходам. Инициатором экологической акции стала «Концессия водоснабжения — Геленджик», во время выставки активисты раздавали посетителям листовки с призывом беречь окружающую среду.

В декабре 2021 года россиян предупредили об опасности смыва салатов в унитаз. Сотрудники петербургского Водоканала заявили, что избавление от еды таким образом повышает риск засоров.

Ударная волна
Александра Качан
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